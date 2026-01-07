Conferenza stampa Vanoli: «La Lazio è una squadra forte, ci ha messo in difficoltà! E sulla gara...» - Lazio News 24

Conferenza stampa Vanoli: l’allenatore della Fiorentina interviene dopo la partita contro la Lazio

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 19 giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole da Tmw:

ATTEGGIAMENTO – «Sapevamo di incontrare una squadra molto forte nel palleggio e ci ha messo in grande difficoltà. Siamo partiti troppo lenti e questa lentezza gli ha permesso di trovare sempre l’uomo libero. Siamo stati bravi secondo me a stare in partita e nella sofferenza, giustamente incontri una grande squadra non puoi pensare che vada sempre tutto bene».

RISULTATO – «È normale che ci sia un po’ di rammarico, il risultato è giustissimo ma a due minuti dalla fine questi due punti pesano. È un punto guadagnato, la continuità è un aspetto importante per noi e anche stasera abbiamo fatto una buona prestazione».

QUALCOSA DI POSITIVO – «Oggi ho visto qualche cosa che non avevo visto nelle altre partite, abbiamo sofferto nel momento più difficile e questa è la cosa importante e che rimane. Quando sei sotto, sei la Fiorentina e non sei sei abituato a soffrire puoi far fatica. Oggi è stato un primo tempo complicato contro una Lazio che ha qualità importanti, dovevamo forse approfittare di più dell’approccio, ma siamo stati bravi a stare in partita».

