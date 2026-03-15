Conferenza stampa Allegri: «Nel primo tempo abbiamo preso molti contropiedi. La Lazio ha giocatori forti!»

Conferenza stampa Allegri: allenatore del Milan interviene dopo la partita dello stadio Olimpico giocata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA ALLEGRI

PARTITA – «È stata una partita particolare, nel primo tempo la Lazio ha corso molto e abbiamo preso molti contropiedi, sbagliando molto tecnicamente. La Lazio ha giocatori molto bravi, noi non abbiamo vinto né un duello fisico né tecnico. La Lazio è calata nella ripresa, ma non siamo riusciti a far gol».

LEAO-PULISIC – «Quando perdiamo le partite col senno di poi si possono trovare tante cose, Pulisic sta crescendo di condizione. Leao ha avuto 2-3 situazioni dove se fosse stato servito bene si trovava davanti al portiere. La questione del primo tempo è la partita frenetica che abbiamo fatto contro una squadra che ti saltava addosso. Hanno vinto tutti i duelli fisici, se concedi spazi puoi subire gol. Capisco l’amarezza, ma non bisogna perdere la realtà delle cose. Il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace per la sconfitta di stasera perché potevamo accorciare sull’Inter. Per costruire ci vuole tanto tempo, per distruggere ci vuole una settimana. Dobbiamo stare molto attenti, la quinta è a sette punti, dobbiamo accettare questa sconfitta».

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