Lazio Women, Cesarini: «Sono entusiasta di essere tornata a casa! Non vedo l’ora di mettermi in gioco»

Erin Cesarini, new entry nella Lazio Women, ha parlato ai microfoni del club per presentarsi al popolo biancoceleste! Le sue dichiarazioni

Focus sulla Lazio Women, che riaccoglie in rosa una centrocampista classe 2005 pronta a rimettersi in gioco con la maglia biancoceleste. Cresciuta nel Settore Giovanile della Lazio, la giovane calciatrice aveva intrapreso un percorso di crescita lontano da Roma, trasferendosi al Milan Women, dove ha maturato un’esperienza significativa nonostante la giovanissima età.

Dopo poco più di tre stagioni lontano da Formello, la centrocampista torna a vestire i colori biancocelesti, indossando la maglia numero cinque. Un ritorno che rappresenta un investimento sul futuro per la Lazio Women, intenzionata a valorizzare profili giovani e cresciuti nel proprio vivaio, inserendoli progressivamente nel progetto tecnico della prima squadra! La ragazza ha parlato ai microfoni del club, qui sotto le sue dichiarazioni:

LAZIO – «Sicuramente ero in un momento della mia carriera in cui avevo bisogno di ulteriori stimoli per fare ulteriori step come atleta e giocatrice. Si è presentata l’occasione, tornare alla Lazio per me è come tornare a casa! Sono molto felice ed entusiasta di essere cresciuta qui».

TRASCORSI – «Appena sono arrivata ieri mi sono sentita a casa, è stata una sensazione bella. Ho vissuto un anno allenandomi con la Primavera e l’ultimo periodo con la prima squadra, quindi è un po’ un ritorno. Vedendo le strutture, conoscendo le compagne, penso che in questi tre anni siano stati fatti tanti passi avanti, si vede che c’è un’attenzione anche negli investimenti importanti da parte della società che hanno portato la Lazio ad essere una società con ambizioni diverse rispetto a quando me ne sono andata!».

MISTER – «Il mister, il quale mi ha parlato molto bene a livello tecnico e calcistico, ma anche a livello umano. Conoscevo alcune compagne e ho pensato che potesse essere la scelta giusta per me».

FATTORE CASA – «Non è stato un evento determinante nella mia scelta, sono anni fuori da casa e mi sono abituata! Poi l’ho realizzato ed è un piacere essere a un’ora e mezzo da casa».

RUOLO – «Credo di essere una giocatrice duttile che può giocare in diverse posizioni. Nell’ultimo periodo ho giocato da regista davanti alla difesa, ma credo di avere quelle qualità per poter giocare qualche metro più avanti. La mia mentalità è quella di mettermi a disposizione della squadra e delle esigenze del mister, poi si vedrà».

COMPAGNE – «Conoscevo alcune ragazze, ma non ho avuto un confronto diretto con nessuna prima di venire qua. Le ringrazio perché mi hanno accolto benissimo. La rosa della Lazio è di qualità e d’esperienza, penso di avere molto da imparare qui anche dalle mie compagne di reparto poiché sono di esperienza a livello internazionale! Non vedo l’ora di mettermi in gioco».

OBIETTIVI – «La qualificazione in Champions League perché ora non è un obiettivo così lontano, ed essere riuscita a lottare fino all’ultimo per i nostri obiettivi e vedere grandi cambiamenti».

