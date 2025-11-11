Calciomercato Lazio: Sarri spinge per un bomber, ma serve una cessione. Le possibili mosse di Fabiani per rinforzare la rosa biancoceleste.

Il calciomercato della Lazio entra in una fase decisiva. Dopo undici giornate di campionato e solo sei partite con gol all’attivo, Maurizio Sarri ha espresso chiaramente la sua esigenza: serve un attaccante da almeno 40 gol stagionali per rilanciare le ambizioni biancocelesti. Tuttavia, l’operazione non sarà semplice e potrà concretizzarsi solo in caso di una cessione importante.

Il nome caldo è quello di Valentín Castellanos. L’argentino, arrivato la scorsa stagione tra grandi aspettative, non ha ancora convinto del tutto e rappresenterebbe la chiave per finanziare un investimento più mirato in attacco. La sua partenza, infatti, garantirebbe una plusvalenza utile a sostenere economicamente un colpo di spessore, in linea con le richieste di Sarri.

Il tecnico toscano lo avrebbe già indicato come sacrificabile, e ne parlerà apertamente con il direttore sportivo Fabiani nel prossimo vertice di mercato. L’obiettivo è chiaro: dare al mister una squadra più completa e con maggiori soluzioni offensive. Il calciomercato della Lazio si muoverà quindi tra sogni e occasioni low-cost, cercando il giusto equilibrio tra realismo e ambizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

In cima alla lista dei desideri di Sarri c’è sempre Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, oggi al Toronto, sogna di tornare in Serie A e di ritrovare il “Comandante” che lo ha valorizzato come pochi. Il suo arrivo sarebbe un rinforzo tecnico e motivazionale di grande peso, dopo le delusioni della scorsa estate.

Ma non solo: nel reparto offensivo si seguono anche giovani in crescita come Daghim e Pio Esposito, oltre a profili più duttili come Raspadori e Oyarzabal, quest’ultimo considerato il sogno proibito di Formello. In difesa, torna di moda Aaron Martín, in scadenza con il Genoa, una soluzione ideale per sostituire Nuno Tavares, mai realmente integrato nei meccanismi di Sarri.

A centrocampo resta vivo l’interesse per Ilic, che potrebbe arrivare solo dopo la partenza di Belahyane o Dele-Bashiru. Tra i potenziali partenti anche Noslin, che fatica a trovare spazio ma spera ancora di convincere l’allenatore.

Il calciomercato della Lazio si preannuncia quindi dinamico ma complesso: Sarri chiede rinforzi di qualità, ma per costruire una squadra davvero competitiva serviranno scelte coraggiose e qualche inevitabile sacrificio.