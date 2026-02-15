Calciomercato Lazio, Sarri boccia Tavares e Noslin? Futuro sempre in bilico: i dettagli

Calciomercato Lazio, resta in bilico il futuro di Tavares e Noslin in vista della sessione estiva in programma a giugno. Bocciatura di Sarri? I dettagli

Il mercato invernale si è chiuso, ma in casa Lazio le acque restano agitate. Nonostante i nuovi innesti, la formazione di Maurizio Sarri continua a mostrare crepe preoccupanti, acuite da una gestione della rosa resa complicata dai numerosi infortuni. Al centro della bufera ci sono ora due giocatori che sembravano destinati a partire e che oggi vivono da separati in casa.

Le critiche di Maurizio Sarri a Tavares e Noslin

Il clima si è surriscaldato nel post-gara della sfida contro l’Atalanta. Come riportato dalle principali testate sportive, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa con parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni: “Nuno Tavares e Tijjani Noslin hanno grandi doti ma fanno delle scelte discutibili che ci costano qualcosa”.

Il futuro incerto di Nuno Tavares nella Capitale

La posizione di Tavares appare sempre più in bilico. Nonostante sia rimasto a Roma dopo un gennaio trascorso con la valigia in mano, l’esterno portoghese non sta convincendo. Sebbene l’esterno portoghese possieda una fisicità dirompente, le sue lacune in fase difensiva e le “scelte discutibili” citate dal mister mettono a rischio la sua permanenza oltre il termine della stagione.

Tijjani Noslin sotto esame: pochi mesi per restare

Discorso identico per Tijjani Noslin, gettato nella mischia da titolare per necessità ma apparso fumoso e poco concreto. Per l’attaccante questi saranno mesi decisivi, e senza un cambio di rotta immediato, la sua avventura all’ombra del Colosseo potrebbe concludersi con un addio già in estate.