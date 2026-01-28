Calciomercato Lazio, Romagnoli deciso: accordo con l’Al Sadd ma Lotito resiste

Calciomercato Lazio ancora caldo sul fronte Romagnoli: il difensore vuole lasciare i biancocelesti per l’Al Sadd, accordo totale con il club qatariota

Il dossier calciomercato Lazio legato ad Alessio Romagnoli resta uno dei più delicati e tesi di queste ore. Secondo quanto riportato da Nico Schira su X, il difensore centrale biancoceleste non ha cambiato i propri piani ed è deciso a lasciare la Capitale per trasferirsi all’Al Sadd, club qatariota pronto ad accoglierlo con un’offerta molto importante.

Romagnoli, centrale classe 1995, leader difensivo ed elemento di esperienza internazionale, avrebbe già raggiunto un accordo totale con la società del Qatar per un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Una proposta economicamente molto rilevante, che il giocatore considera un passaggio chiave della propria carriera, anche alla luce delle tensioni emerse nelle ultime settimane all’interno dell’ambiente biancoceleste.

Il problema, però, resta la posizione della Lazio. Il presidente Claudio Lotito non è intenzionato a cedere il difensore e continua a spingere per trattenere Romagnoli, ritenuto una pedina centrale nel progetto tecnico. Una linea dura che sta creando uno stallo evidente, con il giocatore che vorrebbe partire e la società che, al momento, non apre alla cessione.

La situazione si inserisce in un contesto già complesso, tra promesse percepite come non mantenute e un rapporto che appare logorato. Nonostante la volontà del calciatore sia chiara, la Lazio fa leva sul contratto in essere e sulla necessità di non indebolire ulteriormente il reparto arretrato.

Il calciomercato Lazio entra così in una fase di forte tensione: da un lato un giocatore deciso a cambiare aria e ad accettare l’offerta dell’Al Sadd, dall’altro una dirigenza che non vuole concedere il via libera. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se una delle due parti farà un passo indietro o se il braccio di ferro continuerà fino alla chiusura della finestra di mercato.

LEGGI ANCHE: Cancellieri Lazio, il Brentford si sfila: la situazione del centravanti