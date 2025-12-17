News
Calciomercato Lazio: Mandas nel mirino per la porta, il Genoa però sogna il ritorno di un ex. I dettagli
Calciomercato Lazio: il portiere biancoceleste Mandas sotto la lente del Genoa che sogna però il ritorno di un ex. Ultime
Una delle piste di mercato più calde degli ultimi giorni sembra destinata a raffreddarsi. Il nome di Christos Mandas era finito nel mirino del Genoa, alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Il profilo del portiere greco piaceva molto alla dirigenza rossoblù e si era ipotizzato anche un possibile scambio di prestiti con la Lazio, che avrebbe visto Leali compiere il percorso inverso per diventare il vice di Provedel.
Il portiere biancoceleste, infatti, è alla ricerca di una nuova esperienza per rilanciarsi, e un prestito in Serie A rappresenterebbe un’occasione utile sia per lui che per la Lazio, nella speranza di aumentarne il valore. Tuttavia, Mandas non è l’unico nome valutato dal club ligure. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Genoa starebbe pensando a un tentativo concreto per riportare in rossoblù Mattia Perin, da anni relegato al ruolo di dodicesimo nella Juventus.
La trattativa, però, appare complicata. I bianconeri considerano Perin un portiere affidabile e all’altezza, motivo per cui non sembrano intenzionati a privarsene facilmente. Nonostante le difficoltà, il Genoa resta deciso a provarci e potrebbe avanzare una proposta concreta nelle prossime settimane, nella speranza di rinforzare un reparto chiave per il prosieguo della stagione.
