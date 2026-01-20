Connect with us

Calciomercato Lazio, avanti tutta su Giovane: Pedullà rivela dettagli sulla trattativa con il Verona

3 ore ago

Cm Verona 06/12/2025 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Atalanta / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: gol Giovane

Calciomercato Lazio sta cercando di concludere l’affare per Giovane, con il coinvolgimento di Belahyane, ma la trattativa è in fase di definizione

Il profilo di Giovane, attaccante del Verona, piace molto a Maurizio Sarri. Il brasiliano, giovane, tecnico e con margini di crescita, è capace di occupare tutti e tre i ruoli dell’attacco, e secondo Alfredo Pedullà su X, Sarri lo vede come un rinforzo ideale per la sua squadra.

Trattativa in corso: Verona valuta Giovane

Secondo quanto riportato da Pedullà, il Verona ha aperto alla cessione del giocatore, ma la quadra deve ancora essere trovata sul conguaglio economico per evitare l’ingresso di altri club. Il Napoli si era informato su Giovane due mesi fa e lo apprezza, ma al momento può solo prendere calciatori in prestito.

L’Hellas Verona gradisce l’idea di vedere Belahyane tornare in Veneto e lo valuta tra i 5 e i 6 milioni di euro (mentre dalla Lazio aveva incassato circa 10 milioni). Tuttavia, il club chiede un conguaglio che si aggira tra i 13 e i 15 milioni, mentre la proposta della Lazio è di circa 10 milioni. Nonostante ciò, la trattativa non è ancora chiusa e Pedullà sottolinea che la partita rimane aperta.

