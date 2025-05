Calciomercato Lazio, Gila primo addio della sessione estiva? Il Chelsea spinge per il difensore spagnolo

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Gila sondato e ricercato dal Chelsea in vista dell’imminente sessione di calciomercato: ecco tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio. Uno dei giocatori che rischia seriamente di lasciare la capitale nelle prossime settimane è sicuramente Mario Gila. Lo spagnolo ex Real Madrid potrebbe infatti lasciare la capitale in quanto, secondo quello che è stato riportato da Il Messaggero infatti, il Chelsea avrebbe recapitato una proposta concreta per Mario Gila di ben 35 milioni di euro.

La cifra richiesta da Lotito per il giocatore cui rivendita sarà da destinare alle casse dei blancos (al 50%). La Lazio ne chiede 50 ma le parti stanno ancora trattando per raggiungere un accordo favorevole per entrambi.