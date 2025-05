Calciomercato Lazio, il futuro di Guendouzi è in bilico? Ecco cosa filtra sul destino del francese nella prossima stagione

Calciomercato Lazio: quali sono i piani dei biancocelesti per il futuro di Guendouzi? Ecco le ultime sul centrocampista

Uno dei giocatori chiave di questa Lazio in questa stagione è stato di certo Matteo Guendouzi, il quale è in attesa di un incontro con la società capitolina per discutere i termini del rinnovo del contratto in vista della prossima Serie A.

Un tema molto scottante da affrontare una volta concluso il campionato. Secondo il Corriere dello Sport, l’argomento principale non è tanto il rinnovo, quanto piuttosto un adeguamento del contratto. Il francese infatti percepisce uno stipendio di circa 1,3 milioni di euro, una cifra però considerata ancora troppo bassa. Staremo a vedere se il centrocampista riuscirà ad ottenere un aumento per rimanere nella città eterna!