Calciomercato Lazio, Fabiani conferma la propria strategia estiva: «Non vendiamo nessun big!»

Calciomercato Lazio, le parole di Fabiani sui pezzi pregiati della rosa biancoceleste: ecco il commento del direttore sportivo

A Roma si parla molto di calciomercato Lazio in questi giorni e, i biancocelesti, sono impegnati in diversi summit tra Fabiani e Sarri per discutere su come gestire la squadra nella prossima stagione di Serie A.

In particolare ci si è soffermai sui pezzi pregiati dei capitolini in quanto si è approfondita la questione legata ad alcuni ragazzi importanti per la squadra come Nuno Tavares e Castellanos, ritenuti, ad oggi, incedibili. Ecco le parole su questo proposito del dirigente ai taccuini de il Messaggero:

«Il Taty resta incedibile al 100%. Abbiamo già rifiutato offerte per Tavares. Non vendiamo nessun big».