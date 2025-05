Calciomercato Lazio, Cataldi può tornare in biancoceleste? Ecco le ultime novità da Firenze sul centrocampista

Calciomercato Lazio, Danilo Cataldi vicino al rientro nella capitale? Ecco cosa filtra sul futuro dell’ex biancoceleste

Calciomercato Lazio. La Lazio potrebbe presto accogliere nuovamente un proprio ex giocatore tra le proprie fila. Si tratta di Danilo Cataldi il quale, stando a quanto riportato quest’oggi da Il Messaggero, potrebbe presto far ritorno alla capitale.

Il centrocampista classe 1994 ha trascorso una buona stagione, mettendo a segno 3 reti in 26 presenze in Serie A, ma a seguito delle dimissioni di Palladino, l’ex biancoceleste potrebbe valutare di fare ritorno a Roma. Il commento del quotidiano:

«Specie dopo l’addio di Palladino, i viola non si opporranno alla volontà di Danilo di rientrare definitivamente nella Capitale nel caso in cui dovesse tornare l’amato Sarri a Formello. E la società stavolta sarebbe disposta a riabbracciarlo dopo un anno ben fatto in prestito. Non vendiamo i big».