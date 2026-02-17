Cagliari Lazio, i ragazzi di Pisacane sono carichi in vista della gara. Cosa filtra

Cagliari Lazio, si accosta la gara dell’Unipol Domus! Ecco quanto filtra dal report odierno degli avversari

Smaltita la sconfitta casalinga contro il Lecce, è tempo per il Cagliari di voltare pagina e pensare alla prossima gara con la Lazio sempre in programma all’Unipol Domus sabato 21 febbraio alle 20.45, nella cornice della 26a giornata di Serie A. La formazione di Pisacane ha iniziato ad allenarsi in merito.

REPORT – «La squadra si è ritrovata subito al CRAI Sport Center per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: sempre all’Unipol Domus i rossoblù affronteranno la Lazio, nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.45.

Due i gruppi che hanno lavorato oggi tra palestra e campo: i calciatori che hanno totalizzato più minutaggio ieri sera in gara hanno svolto una seduta defaticante. Per gli altri, dopo un’attivazione, spazio a possessi ed una partita giocata su campo ridotto.

Parzialmente in gruppo Michael Folorunsho; personalizzato e terapie per Gianluca Gaetano, per via di una distrazione di basso grado all’adduttore della coscia destra.

Domani, mercoledì 18, nuovo allenamento in programma al pomeriggio».