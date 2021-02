Bologna Lazio, i precedenti dei biancocelesti con l’arbitro Giacomelli

Sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste a dirigere l’incontro tra Bologna e Lazio. I precedenti con il fischietto friulano

Piero Giacomelli dirigerà il match tra Bologna e Lazio, valido per la 5ª giornata di ritorno di Serie A. Il fischietto triestino ha diretto la Lazio in 10 occasioni, delle quali 7 vittorie per i biancocelesti, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L’ultimo incontro della Lazio arbitrato da Giacomelli risale all’11 dicembre 2017, in occasione della sconfitta interna contro il Torino per 3-1.