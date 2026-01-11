 Zanetti nel pre partita: «Possiamo giocarcela con tutti! Giovane deve dimostrare cosa sa fare» - Lazio News 24
Zanetti nel pre partita: «Possiamo giocarcela con tutti! Giovane deve dimostrare cosa sa fare»

Paolo Zanetti
Db Verona 26/08/2024 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paolo Zanetti

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato nel pre partita del match della 20a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato nel pre partita del match valido per la 20a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«E’ un calendario diffcile con molte big in fila, dobbiamo dare il massimo. Veniamo da una partita imortante, possiamo giocarcela con tutti, questo anche oggi contro la Lazio. Ritiro? Ci siamo da più di una settimana, i giocatori rispondono in campo, ora bisogna dimostare. E’ un esame difficle, serve il giusto approccio per cercare di fare punti sempre. Oggi mi interessa vedere una squadra che ha imparato la lezione che vuole dare tutto. Giovane e Orban? Il primo era fuori la prima per problemi fisici e poi abbiamo partite ravvicinate. E’ motivato, deve dimostrare quello che sa fare. Ho voluto dimostrare che per me tutti i giocatori sono importanti».

