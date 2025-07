Lazio: Mattia Zaccagni Torna in Gruppo, Si Ricompone la Squadra di Sarri

Lazio, buone notizie per Maurizio Sarri: oggi ritorna in gruppo Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste pronto a lavorare con il resto della squadra

Finalmente buone notizie per Maurizio Sarri e la Lazio: Mattia Zaccagni è atteso oggi al rientro in gruppo per l’allenamento. Dopo aver trascorso la prima settimana di ritiro svolgendo prevalentemente lavoro differenziato, il capitano biancoceleste è pronto a completare il recupero dopo l’operazione per pubalgia a cui si è sottoposto a fine giugno. Questo reintegro è fondamentale per Sarri, che vede rientrare uno dei suoi uomini chiave, essenziale per gli schemi offensivi e la leadership in campo.

Vicino al rientro in gruppo anche Patric, che sta recuperando da un’operazione alla caviglia effettuata a fine marzo. La sua presenza sarà preziosa per la difesa, offrendo a Sarri più opzioni e solidità nel reparto arretrato. Il ritorno di questi due elementi di spicco segna un passo importante verso la ricomposizione della rosa al completo in vista della preparazione più intensa e degli impegni futuri. La giornata di ieri ha visto i biancocelesti godere di mezza giornata di riposo dopo l’allenamento mattutino, un modo per gestire i carichi di lavoro e recuperare le energie dopo i primi test.

Un’altra buona notizia riguarda il rientro di Mandas, che si era fermato nei giorni scorsi a causa della febbre. La sua disponibilità garantisce più scelta tra i pali. Anche Nuno Tavares è sceso in campo, scongiurando il rischio di uno stop dopo aver avvertito qualche fastidio nel test con la Primavera. La sua presenza è importante per le soluzioni sulla fascia. Nel frattempo, Sarri ha concentrato le esercitazioni sugli schemi offensivi, preparando la squadra a essere più incisiva in attacco. Per oggi, è in programma una doppia seduta a Formello, segno che l’intensità della preparazione sta aumentando. Fuori dal campo, la campagna abbonamenti continua a crescere, superando quota 25.000 ieri sera, a testimonianza del grande entusiasmo dei tifosi.