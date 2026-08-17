Hanno Detto
Zaccagni: «E’ un pugno in faccia l’eliminazione dalla Coppa Italia. Dovevamo mostrare un piglio diverso»
Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha analizzato la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova
Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha analizzato ai microfoni di Sportmediaset la clamorosa eliminazione dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia per mano del Mantova. Di seguito le sue dichiarazioni
ELIMINAZIONE COPPA ITALIA – «Sì, è un pugno in faccia, soprattutto prima dell’inizio del campionato. Abbiamo meritato di uscire perché dovevamo giocare con un piglio diverso e con un altro atteggiamento. Adesso dobbiamo resettare bene per partire al meglio in campionato».
RESPONSABILITA’ – «Ma cantiere o non cantiere, non sono partite che puoi perdere e non sono gare che puoi prendere sottogamba. Per questo analizzeremo bene quello che c’è stato di sbagliato, che è stato tanto, e poi ripartiremo».
REAZIONE – «Dobbiamo gestirla al meglio, anche perché veniamo da un mese e mezzo in cui abbiamo lavorato alla grande. Pensavamo e volevamo partire col piede giusto; non è stato così, però ce lo dobbiamo lasciare già alle spalle».
RAPPORTO COI TIFOSI – «Sì, sicuramente [i tifosi saranno più lontani]. La situazione all’esterno è difficile e non cambia, però noi dobbiamo metterci la faccia e rimboccarci le maniche per ripartire, insieme».
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