Yuri Alberto Lazio, nessuna offerta al Corinthians: arriva la smentita - Lazio News 24

Yuri Alberto Lazio, in queste ore sono arrivate delle spiegazioni circa il presunto interesse per il classe 2001 del Corinthians. La rivelazione

La Lazio sta concentrando gli sforzi sul calciomercato di gennaio, con particolare attenzione a rinforzare il centrocampo. Tuttavia, le mosse sul mercato non si limitano a questa posizione, poiché la dirigenza biancoceleste è sempre pronta a cogliere nuove opportunità in ogni reparto, valutando eventuali innesti.

Yuri Alberto Lazio, ecco cosa filtra

La Lazio ha chiaramente espresso la volontà di rafforzare il centrocampo. L’obiettivo è portare a Roma un giocatore che possa elevare il livello della mediana di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società sta monitorando diversi profili, ma al momento non si registrano movimenti ufficiali per altri ruoli,.

La verità su Yuri Alberto e le trattative per l’attaccante

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che la Lazio fosse interessata a Yuri Alberto, giovane attaccante del Corinthians. Tuttavia,è arrivata la smentica categorica relativa all’indiscrezione. La Lazio non ha mai presentato una proposta ufficiale per l’attaccante brasiliano, pur avendo preso in considerazione il profilo del giocatore.

Il club biancoceleste, infatti, aveva chiesto informazioni su Yuri Alberto qualche settimana fa, ma alla fine ha scelto di concentrarsi su altri obiettivi.

Ratkov e non Yuri Alberto

Dopo aver vagliato vari profili, la Lazio ha deciso di puntare decisamente su Petar Ratkov, centravanti del Salisburgo. Il mercato della Lazio continua a evolversi, ma con la priorità data al rinforzo del centrocampo dopo l’acquisto del classe 2003 Ratkov.

