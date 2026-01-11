Valentini nel pre partita: «Dobbiamo fare una grande gara. Sono al 100% e voglio dare il massimo» - Lazio News 24

Avversari
Valentini nel pre partita: «Dobbiamo fare una grande gara. Sono al 100% e voglio dare il massimo»
Nicolas Valentini, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato nel pre partita del match della 20a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri
Nicolas Valentini, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato nel pre partita del match valido per la 20a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:
«Abbiamo un obiettivo, la salvezza dobbiamo fare una grande partita anche perché siamo una grande squadra. Condizione? All’inizio ho avuto un infortunio e sono stato fuori 3 mesi, ora sono al 100% e voglio fare il massimo per la squadra».
