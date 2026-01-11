 Valentini nel pre partita: «Dobbiamo fare una grande gara. Sono al 100% e voglio dare il massimo» - Lazio News 24
Connect with us

Avversari

Valentini nel pre partita: «Dobbiamo fare una grande gara. Sono al 100% e voglio dare il massimo»

Published

4 ore ago

on

By

Image Photo908117
Db Verona 26/10/2025 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Cagliari / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Nicolas Valentini

Nicolas Valentini, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato nel pre partita del match della 20a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Nicolas Valentini, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato nel pre partita del match valido per la 20a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Abbiamo un obiettivo, la salvezza dobbiamo fare una grande partita anche perché siamo una grande squadra. Condizione? All’inizio ho avuto un infortunio e sono stato fuori 3 mesi, ora sono al 100% e voglio fare il massimo per la squadra».

LEGGI ANCHE: Timber Lazio, Fabiani è vicino a trovare l’intesa finale: le novità

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.