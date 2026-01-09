Taylor Lazio, colpo in arrivo: pronto per il tesseramento e la convocazione contro il Verona?

Taylor Lazio sta per ufficializzare Taylor, con il trasferimento che è ormai in chiusura. Il centrocampista pronto a essere convocato con il Verona

La Lazio è vicina a mettere a segno un altro importante colpo di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il club biancoceleste è in attesa del transfer per il tesseramento ufficiale di Kenneth Taylor, centrocampista del Ajax, che sarà subito disponibile per Maurizio Sarri. La trattativa è ormai in fase conclusiva, e l’ufficialità sembra imminente.

.@OfficialSSLazio, si attende il transfer per il tesseramento di Taylor: fiducia per la convocazione contro il Veronahttps://t.co/S3yrgE5wza — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2026

Kenneth Taylor, classe 2002, è atteso per il suo esordio con la maglia della Lazio, e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Verona in programma nei prossimi giorni. Sarà interessante vedere come il giovane talento olandese si adatterà alla Serie A e alle richieste di Sarri, che conta di integrare il giocatore nel suo schema di gioco, puntando sulle sue qualità tecniche e sulla sua versatilità a centrocampo.

La domanda che tutti si pongono ora è se Taylor riuscirà a essere subito pronto per affrontare le difficoltà di un campionato come la Serie A, noto per la sua intensità e competitività. Sarà interessante seguire il suo percorso alla Lazio, ma la fiducia c’è, e il club biancoceleste sembra convinto di aver trovato un valido rinforzo per il proprio centrocampo.

