Sirene portoghesi per Tavares! Il Porto ci prova: sul piatto un prestito con opzione

Porto su Nuno Tavares, idea calda! I portoghesi tentano la Lazio con la formula del prestito con opzione di acquisto

Il calciomercato della Lazio entra nella sua fase più rovente e la dirigenza biancoceleste accelera sul fronte delle cessioni per alleggerire la rosa. Tra i principali indiziati a lasciare la Capitale c’è senza dubbio Nuno Tavares, il cui percorso in maglia biancoceleste appare ormai giunto ai titoli di coda. Una conferma inequivocabile della sua totale esclusione dai piani tattici è arrivata direttamente dalla recente decisione di Gennaro Gattuso, che ha scelto di escludere il laterale portoghese dalla lista dei convocati per l’impegno ufficiale di Coppa Italia contro il Mantova.

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L’interesse del Porto e la formula per Nuno Tavares

La situazione del terzino ha attirato l’attenzione di diversi club internazionali, ma nelle ultime ore la pista lusitana ha registrato un’accelerazione significativa. Come svelato e anticipato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Porto avrebbe manifestato un concreto e forte interesse per Nuno Tavares, impostando i contatti con la dirigenza capitolina per imbastire una trattativa basata su una specifica formula economica.

I dettagli della trattativa tra il Porto e la Lazio

L’operazione tra il club portoghese e la Lazio potrebbe decollare sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo arricchito da un diritto di riscatto a favore della società lusitana. La formula del prestito con opzione d’acquisto rappresenta la soluzione ideale per sbloccare l’empasse e consentire al giocatore di rilanciare la propria carriera altrove!