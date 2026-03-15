Igli Tare, Ds del Milan, ha parlato nel pre partita del match della 29a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni

Igli Tare, Ds del Milan, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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KEAN FUTURO MILAN – «Inutile parlare ora di queste cose che saranno tra qualche mese! Per noi stasera è fondamentale vincere la gara per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa, poi quando arriverà il mercato ci penseremo».

CORSA SCUDETTO – «Onestamente no, noi dobbiamo fare ciò che ci spetta: vincere. La distanza è tanta, vincendo stasera ci avviciniamo un passo in più. Il campionato è pieno di sorprese».

TIFOSI E LAZIO – «Ne abbiamo parlato anche in settimana, per noi è meglio giocare in uno stadio pieno e vivere il calcio con emozioni. La Lazio attraversa un momento di transizione, ma rimane una squadra da temere, siamo consapevoli!».

MODRIC – «Una cosa è certa: Luca ama tanto il Milan e il Milan ama tanto Luca! Come detto a inizio stagione, sarà una decisione facile per lui. Il contratto c’è, abbiamo un anno di opzione, ma deve decidere lui con grande serenità. Una cosa che so è che a lui piace giocare in questa squadra».

Tare nel pre partita: «Dobbiamo vincere oggi! La Lazio è in un momento di transizione ed è da temere» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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