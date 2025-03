Tare Milan, l’ex Lazio è ancora il favorito per il ruolo da ds? C’è un profilo preferito, le ultime

Tare Milan, l’ex direttore dello sportivo è ancora il favorito per la posizione nella dirigenza rossonera? C’è un profilo preferito dalla dirigenza rossonera

Come riportato da Calcio e Finanza, il Milan si appresta a scegliere a stretto di giro il nuovo Direttore Sportivo.

In casa Milan arriverà un nuovo ds. Paratici è a oggi il primo nome in lista, dietro di lui l’ex dirigente della Lazio Tare. Sono questi i nomi forti e che si dovrebbero giocare il posto fino alla fine. Più distante l’ipotesi Modesto, mentre per Berta non ci sarebbero possibilità.