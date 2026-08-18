Lazio scatenata sul mercato! Sguardo alla difesa, Šutalo è in pole. Piace Chaloupek

Lazio scatenata in ottica mercato! Missione difesa, Šutalo in pole position. Occhi su Chaloupek dello Slavia Praga

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo con importanti manovre orientate a rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione. Secondo quanto rivelato dall’esperto giornalista Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste avrebbe inserito Josip Sutalo dell’Ajax in cima alla propria lista dei desideri per blindare la difesa. La società capitolina sta monitorando attentamente la situazione del centrale croato, valutando i margini di una trattativa per portarlo nella Capitale e regalare nuova solidità agli ordini dello staff tecnico.

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Le alternative e il profilo di Stepan Chaloupek per la Lazio

Oltre al nome forte proveniente dal campionato olandese, la dirigenza biancoceleste mantiene aperte diverse piste alternative per non farsi cogliere impreparata sul campo delle trattative. Tra i profili segnati sul taccuino degli osservatori figurano vari giovani di prospettiva internazionale, tra cui spicca Stepan Chaloupek, centrale di proprietà dello Slavia Praga. La società valuta attentamente le diverse opzioni economiche e tecniche per individuare il tassello ideale da inserire nella retroguardia.

La situazione delle uscite e l’interesse del Porto per Nuno Tavares

Sul fronte delle cessioni, la situazione legata al futuro di Nuno Tavares resta un tema centrale nelle strategie del club. Il laterale piace fortemente al Porto, che gradisce la destinazione e continua a seguire il giocatore; tuttavia, l’affare risulta al momento bloccato poiché la società lusitoria necessita di completare prima un’uscita nel medesimo ruolo prima di affondare il colpo decisivo. La dirigenza della Lazio resta alla finestra sul campo del mercato in attesa di sviluppi concreti.