Supercoppa Italiana, il Napoli è la prima finalista! Battuto il Milan di Allegri, ecco come è andata la sfida

Supercoppa Italiana, il Napoli è la finalista dell’edizione 2025/2026! Battuto il Milan, ecco come è andata la sfida

Il Napoli ha battuto il Milan 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana del 18 dicembre 2025 a Riyad, grazie ai gol di Neres e Hojlund. Gli azzurri di Antonio Conte hanno mostrato solidità e cinismo, mentre i rossoneri di Allegri non sono riusciti a rendersi davvero pericolosi

Primo tempo

La gara è stata inizialmente equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Il Milan ha sprecato con Saelemaekers e Nkunku, mentre il Napoli ha sfiorato il vantaggio con Elmas e McTominay. Al 39’ però gli azzurri hanno trovato il gol con David Neres, bravo a sfruttare un assist di Hojlund e un intervento non perfetto di Maignan. Da quel momento la squadra di Conte ha preso fiducia, chiudendo la prima frazione avanti 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il Napoli ha gestito con ordine e ha colpito ancora al 64’, quando Spinazzola ha servito Hojlund: il danese ha battuto Maignan con un sinistro da posizione defilata, firmando il raddoppio. Il Milan ha provato a reagire ma senza incisività, mentre gli azzurri hanno sfiorato il tris con McTominay nel finale. Il match si è chiuso sul 2-0, con il Napoli che ha conquistato la finale di Supercoppa Italiana, dove affronterà la vincente tra Inter e Bologna.

