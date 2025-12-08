Serie A Women, biglietti Lazio Parma: al via la vendita dei tagliandi! Tutte le informazioni per assistere al match della nona giornata di campionato

La S.S. Lazio ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti Lazio Parma per la prossima sfida di Serie A Women Athora. L’incontro si disputerà domenica 14 dicembre alle ore 15:00 al Mirko Fersini di Formello, impianto ormai diventato la casa delle ragazze guidate da Massimiliano Catini.

I tagliandi saranno disponibili a partire dalle 12:00 di martedì 9 dicembre e potranno essere acquistati sia online, attraverso il portale Vivaticket, sia nei punti vendita autorizzati. La società ha confermato prezzi accessibili per favorire la partecipazione del pubblico: il biglietto intero per tribuna e settore ospiti costerà 10 euro, mentre gli under 16 potranno accedere alla tribuna con un tagliando ridotto da 3 euro.

L’ingresso allo stadio sarà consentito dalle 13:30, così da permettere un afflusso ordinato e la migliore accoglienza possibile ai tifosi. Considerata la capienza limitata dell’impianto, la Lazio invita i sostenitori a munirsi del biglietto con anticipo per assicurarsi un posto sugli spalti.

La sfida con il Parma rappresenta un appuntamento rilevante per la stagione della Lazio Women, che punta a ottenere punti importanti davanti al proprio pubblico.