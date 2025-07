Serie A, l’ex Lazio Bobo Vieri si dimentica dei biancocelesti per la prossima stagione: «Per la parte alta di classifica la vedo così»

Christian Vieri ha fatto i suoi pronostici per la prossima stagione di Serie A per le prime posizioni: niente Lazio tra le prime 4 per lui

L’ex attaccante della Lazio, Christian Vieri, ha offerto la sua opinione sui vertici della prossima stagione di Serie A, rilasciando dichiarazioni a Sport Mediaset a margine dell’evento Bilboa Bobo Summer Cup di Padel 2025. Bobo ha espresso un’opinione che lui stesso definisce “impopolare” riguardo alle gerarchie del campionato.

Dunque, per Vieri, nonostante il recente trionfo del Napoli, la squadra da battere per lo scudetto è l’Inter, ritenuta in possesso della rosa più solida. Accanto ai nerazzurri e ai partenopei, l’ex bomber vede la Juventus come terza contendente principale per il titolo. Meno ottimistiche le prospettive per il Milan, che viene definito un “work in progress”. Vieri sottolinea come i rossoneri abbiano perso due “grandissimi giocatori”, evidenziando la necessità di rimpiazzarli adeguatamente sul mercato, ancora aperto e in evoluzione. Le sue parole riflettono un’analisi basata sulla solidità delle rose attuali, pur ammettendo la possibilità di essere smentito dai fatti sul campo. Nessuna parola invece sulla sua ex squadra – tra le altre – la Lazio. Di seguito le sue parole.

OPINIONE DI VIERI – «Anche se il Napoli ha vinto lo Scudetto e quindi dovrebbe essere favorito, io dico che secondo me la rosa più forte ce l’ha l’Inter. Ma è una cosa mia, mi posso sbagliare. Secondo me Inter e Napoli si giocheranno lo Scudetto insieme alla Juventus. Il Milan? È un work in Progress, sono andati via due grandissimi giocatori e devi rimpiazzarli. Il mercato è aperto, vediamo alla fine cosa riuscirà a fare».