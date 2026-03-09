Sarri nel pre partita: «Speriamo di vedere la versione vera. Sullo stadio vuoto è il momento di fare qualcosa»

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 28esima giornata contro il Sassuolo di Grosso

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 28esima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Sassuolo di Grosso. Le sue parole rilasciato per DAZN:

SASSUOLO – «Speriamo di vedere la versione vera. Le due versioni viste della nostra squadra nelle ultime due partite non sono spiegabili se non per l’atteggiamento mentale. Le motivazioni devono esserci sempre e comunque e sembra che oggi ci siano».

MOTTA – «Motta? Più se ne parla più c’è pressione. Sembra normale e tranquillo».

STADIO – «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società».

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