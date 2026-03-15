Hanno Detto
Sarri nel pre partita: «Per noi è determinante ritrovare la nostra gente! Su Patric e Maldini…»
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 29a giornata contro il Milan di Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26 contro il Milan. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
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TIFOSI – «Per noi è determinante ritrovare la nostra gente: è bellissimo! E’ un popolo particolare e dall’esterno non ci si può rendere conto».
PATRIC – «Abbiamo Rovella, Cataldi e Basic fuori. Le caratteristiche ecco, bisogna arrangiarsi. Patric ha palleggio, qualcosa ci può dare».
MILAN E MALDINI – «Quando abbiamo palla dobbiamo stare attenti a non perderla in maniera banale, loro sono letali. Dobbiamo avere delle preventive fatte bene. Maldini sta crescendo, speriamo continui così».
QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.
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