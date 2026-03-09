Sarri nel post partita: «La vittoria si cercava! Un grazie ai ragazzi per aver messo anima e cuore. Su Maldini…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 28a giornata contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 28a giornata del torneo di Serie A 2025/26 contro il Sassuolo. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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VITTORIA – «La vittoria si voleva e si cercava, poi ci sembrava un’ingiustizia quell’1-1! Abbiamo passato qualche momento di difficoltà nel finale del primo tempo e nei primi dieci minuti del secondo. Nel complesso abbiamo fatto molto più di loro, è stata una liberazione arrivare a una vittoria meritata. Per noi è stata una partita difficile, abbiamo delle assenze pesanti. A fine primo tempo abbiamo perso anche Cataldi e Romagnoli: ancora maggiore il ringraziamento ai giocatori per il secondo tempo di grande anima e cuore!».

MALDINI – «Assolutamente lo può fare, è chiaro che deve ancora fare una preparazione. I giocatori tecnici quando fanno gli attaccanti centrali mi piacciono e lui lo è. Ha tali caratteristiche, ha impatto e qualità atletiche, non riesce sempre a sfruttarle, ma sta facendo dei passettini in avanti per qualche attacco della profondità. Deve farne ancora per quanto riguarda l’attacco dell’area e della porta».

PATRIC – «Nasce dal fatto che lui ha qualche esperienza da centrocampista anche se tanti anni fa. Lo abbiamo provato negli ultimi dieci giorni e abbiamo visto una bella qualità nel muovere la palla veloce e nel nostro modo di giocare avercela ci può dare una mano. Non è stata del tutto inventata e capisco che da fuori qualcuno abbia avuto un po’ di sorpresa nel vedere l’ingresso di Patric in quel modo, ma la nostra situazione è di emergenza da luglio».

OLIMPICO – «Non so cosa potrebbe fare la società, non ho mai fatto il dirigente e il presidente. Non ho assolutamente idea. Qualcuno dentro la società saprà quali sono le problematiche più grosse e come intervenire. Noi non possiamo andare avanti così, è deprimente. Io da giugno sono rimasto alla Lazio per il popolo laziale e ora non lo so più manco io, qualcosa va fatto!».