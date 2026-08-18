Spunta la pista Rugani! C’è il sondaggio con la Juve, ma il Monza resta in corsa

Idea Rugani per il reparto arretrato della Lazio! Sondaggio con la Juve per il difensore, su di lui c’è anche il Monza

Il calciomercato estivo continua a regalare intrecci sorprendenti e trattative lampo tra i club di Serie A, con la Lazio particolarmente attiva alla ricerca di rinforzi di spessore per blindare il reparto arretrato. Secondo quanto rivelato e anticipato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la società biancoceleste avrebbe acceso i riflettori su Daniele Rugani, effettuando un sondaggio esplorativo per comprendere i margini di un’operazione con la Juventus. Il difensore centrale, chiuso nelle gerarchie della squadra bianconera, potrebbe seriamente lasciare il club piemontese in questa sessione estiva di trasferimenti per trovare maggiore continuità di impiego.

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L’inserimento della Lazio e i dettagli per Daniele Rugani

La dirigenza capitolina valuta con attenzione il profilo di Daniele Rugani per aggiungere esperienza internazionale, carisma e affidabilità alla propria retroguardia. I contatti tra gli intermediari e i dirigenti sono stati avviati per capire la fattibilità dell’affare, sebbene la concorrenza non manchi e la trattativa richieda valutazioni accurate sui costi dell’ingaggio e sulla formula di trasferimento.

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La concorrenza del Monza e il futuro alla Juventus

Nonostante il forte gradimento da parte della Lazio, la strada che porta all’esperto centrale della Juventus non è priva di ostacoli. Sulle tracce del difensore classe 1994 resta infatti vigile e fortemente interessato anche il Monza, che già da tempo monitora la situazione per regalare un rinforzo di lusso alla propria difesa. Le seguenti settimane saranno decisive per capire quale maglia indosserà Daniele Rugani nella prossima stagione calcistica!