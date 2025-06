Rovella Lazio, c’è l’offerta dell’Inter: ecco quanto potrebbero incassare i capitolini dalla cessione del centrocampista: le ultime

Condividi via email

Rovella Lazio, l’Inter fa sul serio per il centrocampista biancoceleste: ecco tutti gli aggiornamenti sul futuro del giocatore ex Juventus

Uno dei grandi obiettivi del calciomercato Inter in questa sessione di mercato estiva 2025 è sicuramente Rovella della Lazio. Il centrocampista capitolino ha dimostrato un’enorme crescita ed ora è pronto per una piazza importante come Milano.

A testimonianza di questo vi sono anche le parole riportate da l’edizione odierna de Il Messaggero, il quale ha confermato che l’Inter starebbe provando ad affondare il colpo per l’ex giocatore del Genoa.

Il valore del giocatore è di circa 40 milioni di euro ed è ritenuto incedibile dai biancocelesti che, tuttavia, non potrebbero fare nulla nel caso venisse pagata la clausola rescissoria di 50 milioni di euro legata al giocatore. Le parole di Lotito sull’argomento:

«Ne offrono 40? Se lo vogliono, ci sta una clausola rescissoria da 50, altrimenti ho già detto che non vendo i migliori».