Roma Lazio Women, amara sconfitta per le biancocelesti! Termina ai quarti l’avventura in Coppa Italia

Roma Lazio Women, le biancocelesti hanno perso 3-0 allo stadio Tre Fontane: termina ai quarti l’avventura in Coppa Italia

Il sogno della Lazio Women si infrange a un passo dall’ultimo atto. Il derby della Capitale, valido per i quarti di ritorno di Coppa Italia Femminile, ha sancito la superiorità della formazione giallorossa, capace di imporsi con un netto 3-0 tra le mura amiche.

Allo stadio Tre Fontane, l’atmosfera delle grandi occasioni non è bastata alle biancocelesti per ribaltare l’inerzia della sfida. La Roma ha gestito il match con autorità, colpendo nei momenti chiave e spegnendo ogni velleità di rimonta della squadra ospite. Per le biancocelesti resta comunque l’orgoglio di un percorso straordinario nella competizione.

Il verdetto del Tre Fontane per la Lazio Women

La partita si è sbloccata grazie alla firma di Alice Corelli, abile a sfruttare una disattenzione difensiva per portare in vantaggio le padrone di casa. Nonostante i tentativi di reazione della Lazio Women, la solidità del centrocampo romanista ha impedito alle punte biancocelesti di rendersi pericolose dalle parti di Lukasova. Il raddoppio ha poi tagliato definitivamente le gambe alle speranze laziali, rendendo la salita insuperabile.

La doppietta di Viens gela la Lazio Women

La vera protagonista del match è stata però Evelyne Viens. L’attaccante canadese ha messo il sigillo sulla qualificazione con una doppietta d’autore, dimostrando ancora una volta il suo killer instinct sotto porta. Le reti di Viens hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-0, punendo una Lazio Women che, pur avendo provato a restare in partita fino all’ultimo, ha dovuto arrendersi alla maggiore esperienza internazionale delle avversarie.

Il bilancio stagionale della Lazio Women

Nonostante l’eliminazione, il cammino della Lazio Women in questa edizione della Coppa Italia resta un punto di partenza fondamentale. La squadra ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, uscendo a testa alta contro le campionesse d’Italia in carica. Ora l’obiettivo delle biancocelesti si sposta interamente sul campionato, dove la lotta per gli obiettivi stagionali rimane apertissima.

Il tabellino

Di seguito il tabellino della gara:

ROMA-LAZIO WOMEN 3-0

Marcatrici: 6′ Corelli (R), 27 ‘ 29` Viens (R)

ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi (86′ Piekarska), Heatley, Oladipo, Veje (66 ‘ Thogersen); Greggi, Rieke, Pandini (77’ Ventriglia); Corelli (66 ‘ Babajide), Viens (77’ Dorsin), Dragoni.

A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate, Galli, Madon.

All.: Luca Rossettini

LAZIO WOMEN (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly (46 Mesjasz), D’aAuria; Castiello (66′ Martin), Goldoni (46 ‘ Monnecchi), Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan (63’ Visentin), Piemonte (46 ‘ Karczewska).

A disp.: Gregori, Mancuso, Cesarini, Mancini, Frenquellucci, Cafferata.

All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino)

Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo – Roberto D`Ascanio

IV ufficiale: Davide Testoni

NOTE. Recupero: 1` pt

Coppa Italia Women | Quarti finale, ritorno (and. 0-0)

Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 18:00

Stadio Tre Fontane, Roma

