Lazio Women
Roma Lazio Women, amara sconfitta per le biancocelesti! Termina ai quarti l’avventura in Coppa Italia
Roma Lazio Women, le biancocelesti hanno perso 3-0 allo stadio Tre Fontane: termina ai quarti l’avventura in Coppa Italia
Il sogno della Lazio Women si infrange a un passo dall’ultimo atto. Il derby della Capitale, valido per i quarti di ritorno di Coppa Italia Femminile, ha sancito la superiorità della formazione giallorossa, capace di imporsi con un netto 3-0 tra le mura amiche.
Allo stadio Tre Fontane, l’atmosfera delle grandi occasioni non è bastata alle biancocelesti per ribaltare l’inerzia della sfida. La Roma ha gestito il match con autorità, colpendo nei momenti chiave e spegnendo ogni velleità di rimonta della squadra ospite. Per le biancocelesti resta comunque l’orgoglio di un percorso straordinario nella competizione.
Il verdetto del Tre Fontane per la Lazio Women
La partita si è sbloccata grazie alla firma di Alice Corelli, abile a sfruttare una disattenzione difensiva per portare in vantaggio le padrone di casa. Nonostante i tentativi di reazione della Lazio Women, la solidità del centrocampo romanista ha impedito alle punte biancocelesti di rendersi pericolose dalle parti di Lukasova. Il raddoppio ha poi tagliato definitivamente le gambe alle speranze laziali, rendendo la salita insuperabile.
La doppietta di Viens gela la Lazio Women
La vera protagonista del match è stata però Evelyne Viens. L’attaccante canadese ha messo il sigillo sulla qualificazione con una doppietta d’autore, dimostrando ancora una volta il suo killer instinct sotto porta. Le reti di Viens hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-0, punendo una Lazio Women che, pur avendo provato a restare in partita fino all’ultimo, ha dovuto arrendersi alla maggiore esperienza internazionale delle avversarie.
Il bilancio stagionale della Lazio Women
Nonostante l’eliminazione, il cammino della Lazio Women in questa edizione della Coppa Italia resta un punto di partenza fondamentale. La squadra ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, uscendo a testa alta contro le campionesse d’Italia in carica. Ora l’obiettivo delle biancocelesti si sposta interamente sul campionato, dove la lotta per gli obiettivi stagionali rimane apertissima.
Il tabellino
Di seguito il tabellino della gara:
ROMA-LAZIO WOMEN 3-0
Marcatrici: 6′
Corelli (R), 27‘ 29` Viens (R)
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi (86′
Piekarska), Heatley, Oladipo, Veje (66‘ Thogersen); Greggi, Rieke, Pandini (77’
Ventriglia); Corelli (66‘ Babajide), Viens (77’ Dorsin), Dragoni.
A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate, Galli, Madon.
All.: Luca Rossettini
LAZIO WOMEN (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly (46
Mesjasz), D’aAuria; Castiello (66′
Martin), Goldoni (46‘ Monnecchi), Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan (63’
Visentin), Piemonte (46‘ Karczewska).
A disp.: Gregori, Mancuso, Cesarini, Mancini, Frenquellucci, Cafferata.
All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino)
Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo – Roberto D`Ascanio
IV ufficiale: Davide Testoni
NOTE. Recupero: 1` pt
Coppa Italia Women | Quarti finale, ritorno (and. 0-0)
Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 18:00
Stadio Tre Fontane, Roma
LEGGI ANCHE: Giordano: «La situazione è catastrofica! Fatico a immaginare il futuro della Lazio. E su Lotito…»
News
Trasferte vietate per i tifosi della Lazio! La decisione del ministro Piantedosi
Sono state vietate ai tifosi della Lazio le trasferte dopo i fatti avvenuti domenica scorso con i supporters del Napoli....
Roma Lazio Women, amara sconfitta per le biancocelesti! Termina ai quarti l’avventura in Coppa Italia
Roma Lazio Women, le biancocelesti hanno perso 3-0 allo stadio Tre Fontane: termina ai quarti l’avventura in Coppa Italia Il...
Tavares fa le valigie? Appuntamento rimandato ai primi di febbraio
Nuno Tavares è stato sondato da diverse squadre, ma non è ancora arrivata un’offerta convincente per la Lazio: ecco cosa...