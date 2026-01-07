Ratkov Lazio, sbarco nella Capitale per il nuovo acquisto: visite mediche in programma e prima presenza all’Olimpico per seguire la sfida contro la Fiorentina

La Lazio accoglie ufficialmente il suo primo acquisto del mercato invernale. Petar Ratkov è sbarcato a Roma nella serata di mercoledì 7 gennaio, dando così il via alla sua nuova avventura in biancoceleste. Il centravanti classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Salisburgo per un’operazione complessiva da circa 14 milioni di euro.

Come mostrato da Gianluca Di Marzio su X, Ratkov è atterrato nella Capitale accolto dall’entusiasmo dell’ambiente laziale. Subito dopo l’arrivo, l’attaccante serbo si è diretto allo Stadio Olimpico per assistere dal vivo alla sfida di campionato tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina, primo contatto diretto con quello che sarà il suo nuovo mondo.

Per la giornata di giovedì mattina sono invece in programma le visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima della firma sul contratto e dell’ufficialità definitiva. Una volta completato l’iter medico, Ratkov potrà mettersi a disposizione dello staff tecnico e iniziare a lavorare a Formello con i nuovi compagni.

La società ha voluto salutare l’arrivo del nuovo centravanti con un messaggio semplice ma eloquente, diffuso sui propri canali ufficiali: «Petar è qui!». Un segnale chiaro della fiducia riposta nel giovane attaccante, profilo seguito da tempo dall’area scouting biancoceleste e ritenuto ideale per il progetto di ringiovanimento della rosa.

Fisico imponente, grande velocità e margini di crescita importanti: Petar Ratkov rappresenta un investimento significativo per il presente e per il futuro della Lazio, pronta ora ad accoglierlo ufficialmente anche in campo.

LEGGI ANCHE – Mercato Lazio, Pedullà: «Si lavora anche per Toth del Ferencvaros, vale dieci milioni»

Ratkov Lazio, arriva il nuovo centravanti a Roma! Il video dell'arrivo in città dell'acquisto capitolino 23

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA