Rambaudi: «Col Milan prestazione seria, proprio da Lazio! Bravi tutti. Gila e Tavares? Dico questo»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha commentato la gara andata in scena tra biancocelesti e rossoneri! Le dichiarazioni

La Lazio si gode una vittoria preziosa contro il Milan nella 29ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete realizzata da Gustav Isaksen al 26’, decisiva per indirizzare una sfida intensa e molto combattuta. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Radiosei anche Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, che ha voluto analizzare la prova offerta dalla squadra capitolina. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Motta e la moviola della gara con il Milan

VITTORIA – «Bello, motivazioni elevatissime, squadra che è stata bene in campo, tutti hanno dato quello che possono e magari persino qualcosa in più! Prestazione seria, proprio da Lazio. Ieri sera è venuta fuori tatticamente la solita squadra che pressa a metà campo, la differenza con le altre volte, che mi è piaciuta, è che hanno partecipato molto di più i terzini nelle catene di destra e di sinistra. Motta il primo tempo non ha fatto una parata, il Milan non è mai arrivato in porta. Nel complesso, tutto ok. Questo, ripeto, deve essere un allenamento per la Coppa Italia».

PRESTAZIONI – «Bene tutti! La fisicità di Maldini, Zaccagni e Isaksen. La soluzione Patric è soddisfacente. Taylor mi è piaciuto moltissimo, bella partita la sua come quella di tutti. Dele-Bashiru ha fatto una buona gara. Molto bravo Sarri, specie nel far migliorare giocatori che poi sono funzionali al gioco, e bravi i calciatori a migliorarsi. Credo che questo sia il modo migliore per prepararsi alla semifinale di ritorno. Se Tavares è questo, è di un’altra categoria. Ha tutto per svolgere quel ruolo da top. Il rammarico è che si è perso tempo con lui, insomma lui ha perso tempo. Ora che si è trovata la strada giusta ha un altro passo».

SINGOLI – «Gila è il classico difensore moderno, forte. Ha il coraggio anche di uscire palla ai piedi. Purtroppo lo perderai, ha qualità enormi, lui è di un’altra categoria. Certamente è stato tra i migliori in campo, ma non si può fare un solo nome dopo la gara di ieri. La prestazione di Maldini è stata importante, specie per come sta in campo e per quello che offre ai compagni. Il tutto, supportato dal valore tecnico. Motta bene, è stato catapultato dentro ad una situazione difficile, ma nella personalità e nelle letture ha mostrato coraggio e ha dato sicurezza. Quando ha palla tra i piedi ci pensa un istante in più, ma ciò è parte integrante della crescita».