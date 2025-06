Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro con la Danimarca Under 21, dove ha parlato anche della Lazio

Provstgaard ha parlato ai microfoni di Bold.

LE DICHIARAZIONI – Bisogna avere la testa a posto ed essere realisti. Sono davvero contento di aver trascorso 3-4 buoni mesi a Roma, dove mi sono ambientato, ho imparato la lingua e il modo di fare le cose. Io sono sempre consapevole delle mie qualità. Non ho giocato molto in un club importante come quello in cui sono finito, ma sapevo benissimo che sarebbe stato così quando sono arrivato. Sono sempre stato sicuro che per me fosse il piano giusto a lungo termine.