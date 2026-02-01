Pedro come simbolo della Lazio durante la protesta della tifoseria

Pedro, attaccante della Lazio, continua ad essere una delle note positive della squadra allenata da Maurizio Sarri. E’ il leader che serve ai biancocelesti

La partita vinta dalla Lazio contro il Genoa è stata segnata da un’immagine simbolica che ha catturato tutta l’essenza di questa stagione tormentata. Pedro, attaccante biancoceleste, ha esultato sotto una curva vuota, in uno stadio Olimpico deserto.

La protesta dei tifosi: un messaggio chiaro contro Lotito

La mancata presenza dei tifosi al Olimpico è la risposta alla frustrazione accumulata nei confronti di Lotito, che ha visto crescere il malcontento nei suoi confronti durante una stagione piena di difficoltà. Solo 5.000 spettatori hanno deciso di presenziare alla partita, dimostrando un atto di disobbedienza contro la gestione del club.

Questo gesto di protesta non è passato inosservato e ha rappresentato una chiara manifestazione della frustrazione dei tifosi nei confronti di una stagione che sembra non decollare. Tuttavia, la squadra ha mostrato impegno, lottando contro le difficoltà, come evidenziato dalla prestazione di Pedro.

Pedro dedica il gol ai tifosi: “Mi dispiace per la situazione”

Nonostante l’assenza del supporto del pubblico, Pedro ha messo in campo una performance di alto livello ed è stato tra i migliori in campo nella vittoria contro il Genoa. Dopo aver segnato, Pedro ha corso sotto la curva vuota, un gesto che ha voluto dedicare ai tifosi biancocelesti.

Come riportato da La Repubblica, Pedro ha dichiarato: «Volevo dedicare il gol ai tifosi: sono importanti per noi, sono la cosa più bella che c’è nella Lazio. Mi dispiace per questa situazione difficile, ma dobbiamo continuare con lo spirito che ci ha portato a battere il Genoa».

Con queste parole, l’attaccante ha voluto esprimere il suo dispiacere per la situazione, ma anche la determinazione della squadra a proseguire nella lotta, malgrado le difficoltà esterne.

La prestazione di Pedro e il suo gesto di esultare sotto la curva vuota sono diventati il simbolo di una squadra che, nonostante le difficoltà, sta cercando di resistere e di andare avanti con impegno e determinazione.

