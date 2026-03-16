Patric nel post partita: «L’Olimpico pieno ti spinge quando non ce la fai più. Gila? Non parliamo di futuro, solo della Lazio»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro il Milan di Massimiliano Allegri

Patric, difensore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Milan. Le sue parole rilasciate per DAZN:

NUOVO RUOLO – «Sì, mi sono trovato molto bene. Non sono arrivato a giocare una partita dall’inizio, però è vero che in tanti momenti mi ha provato il mister in allenamento, quindi non era una situazione nuova. Mi sono trovato molto bene, complimenti ai ragazzi, è veramente una vittoria meritata e penso che abbiamo fatto una grandissima partita».

SPINTA TIFOSI – «Sì, sicuramente i tifosi sono stati importanti Essendo una squadra che tante volte, lasciando anche all’inizio del possesso agli avversari, corriamo tanto per tenere la linea di passaggio, ci sta che in quei momenti di difficoltà dove corri tanto e non tieni la palla, loro ti diano una spinta in più. Oggi sono stati fondamentali, perché vedere l’Olimpico così quando mancavano quindici minuti alla fine, in un momento che forse non ce la fai più, guardi la nord e vedi come ti spingono, quindi ti togli le energie da dove non ce l’hai».

ELOGIO GILA – «Mario ha delle potenzialità veramente incredibili, io parlo tanto con lui e sta crescendo tanto. Penso che abbia ancora un margine di miglioramento e ha delle qualità fisiche devastanti. È un giocatore velocissimo, non si vedono difensori così veloci in quel reparto. Piano piano penso che anche tatticamente, a livello mentale sta migliorando tanto. È un ragazzo giovane che col passare delle partite sta crescendo tantissimo. Deve lavorare mentalmente, a livello fisico è devastante, quindi mi auguro per lui che continui su questa strada e farà sicuramente una grande carriera».

FUTURO COMPAGNO – «No, di futuro non parliamo. Sono cose sue, adesso siamo concentrati su questa stagione. Sta facendo molto bene, l’importante è rimanere lucidi e parlare solamente di Lazio e di quello che accade in campo. Questo penso sia difficile, però lui sta facendo molto bene. Il suo lavoro è concentrato sulla Lazio e non parla mai con noi di futuro».

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