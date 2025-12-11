Avversari
Parma Lazio, manca sempre meno! Ecco quando parlerà in conferenza il tecnico dei ducali
Parma Lazio, la sfida di avvicina! Ecco quando parlerà in conferenza il giovane tecnico dei ducali, le ultime
Si avvicina la sfida tra Parma e Lazio, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Il match è in programma sabato 13 dicembre alle ore 18 e promette grande intensità, con due squadre pronte a misurarsi in un momento cruciale della stagione.
Il Parma di Cuesta arriva alla partita forte della vittoria ottenuta contro il Pisa, risultato che ha dato fiducia e slancio ai gialloblù. Di fronte ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato.
Alla vigilia dell’incontro, venerdì 12 dicembre, il tecnico del Parma parlerà in conferenza stampa alle 12:45. L’appuntamento si terrà nella sala stampa del Mutti Training Center e servirà a presentare la gara, analizzando le condizioni della squadra e le strategie in vista del confronto con i biancocelesti.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Parma Lazio, le probabili scelte di Sarri: spunta qualche novità, le ultimissime
Parma Lazio, le probabili formazioni di Sarri in vista della sfida dei ducali: spunta qualche novità, tutti i dettagli Dopo...
Parma Lazio, manca sempre meno! Ecco quando parlerà in conferenza il tecnico dei ducali
Parma Lazio, la sfida di avvicina! Ecco quando parlerà in conferenza il giovane tecnico dei ducali, le ultime Si avvicina...
Coppa d’Africa, la lista dei convocati della Nigeria: ecco la decisione sul biancoceleste Dele-Bashiru
Coppa d’Africa, ecco la lista dei convocati del ct della Nigeria: spunta la decisione sul biancoceleste Dele-Bashiru Il commissario tecnico...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.