Parma Lazio, manca sempre meno! Ecco quando parlerà in conferenza il tecnico dei ducali

Parma Lazio, la sfida di avvicina! Ecco quando parlerà in conferenza il giovane tecnico dei ducali, le ultime

Si avvicina la sfida tra Parma e Lazio, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Il match è in programma sabato 13 dicembre alle ore 18 e promette grande intensità, con due squadre pronte a misurarsi in un momento cruciale della stagione.

Il Parma di Cuesta arriva alla partita forte della vittoria ottenuta contro il Pisa, risultato che ha dato fiducia e slancio ai gialloblù. Di fronte ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato.

Alla vigilia dell’incontro, venerdì 12 dicembre, il tecnico del Parma parlerà in conferenza stampa alle 12:45. L’appuntamento si terrà nella sala stampa del Mutti Training Center e servirà a presentare la gara, analizzando le condizioni della squadra e le strategie in vista del confronto con i biancocelesti.

