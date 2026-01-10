 Pandev: «Lotito non è riuscito a mantenere l’asticella sempre alta. Per esempio De Laurentiis ha...» - Lazio News 24
Ex Lazio

Pandev: «Lotito non è riuscito a mantenere l’asticella sempre alta. Per esempio De Laurentiis ha…»

MG Roma 06/12/2008 - campionato di calcio serie a / Lazio-Inter / foto Matteo Gribaudi/Sport Image nella foto: sostituzione Pandev-Rocchi

Goran Pandev, ex giocatore della Lazio, ha commentato le prime mosse in uscita relative al calciomercato della società di Claudio Lotito

Goran Pandev ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna del Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche dei biancocelesti. L’ex giocatore della Lazio si è espresso sul calciomercato della società di Claudio Lotito e sull’andamento della squadra di Maurizio Sarri. Le sue parole:

«Pensavo che con il ritorno di Sarri potessero far bene, poi abbiamo scoperto del mercato chiuso che ha impedito di dargli rinforzi. Ora sono andati via due giocatori fondamentali. Lotito è una persona molto particolare. Negli anni ci sono stati alti e bassi, non è riuscito a mantenere un’asticella sempre altissima. A Roma giustamente si aspettavano di fare un percorso come quello del Napoli. De Laurentiis continua a migliorare il suo club, questo purtroppo alla Lazio non succede».

