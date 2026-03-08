Connect with us

Hanno Detto

Pancaro ricorda Eriksson: «Nel 2000 ci ha spronato a provare la rimonta. Ricordo che…»

Published

6 giorni ago

on

By

pancaro

Giuseppe Pancaro, ex giocatore di Lazio e Milan, ha rilasciato delle dichirazioni sul tecnico Sven-Goran Eriksson e non solo: le sue parole

Nel giorno del tanto atteso derby di Milano, Giuseppe Pancaro, ex terzino della Lazio e protagonista della storica rimonta sulla Juventus nel 2000, ha parlato per la Gazzetta dello Sport. Pancaro ha paragonato la sua esperienza nella Lazio con quella del Milan di oggi, invitando i rossoneri a non perdere la speranza e a credere ancora nella possibilità di una rimonta incredibile.

«Difficile dire se ci sono analogie con la situazione attuale, ma ricordo che anche quando ci ritrovammo a -9, Eriksson ci disse che bisognava crederci, che era nostro dovere farlo fin quando ci sarebbe stata anche solo una possibilità. La sua mentalità fu decisiva, e noi gli andammo dietro».

Ultimissime Lazio LIVE: l’analisi su differenti questioni di mercato e molto altro

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×