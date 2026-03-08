Hanno Detto
Pancaro ricorda Eriksson: «Nel 2000 ci ha spronato a provare la rimonta. Ricordo che…»
Giuseppe Pancaro, ex giocatore di Lazio e Milan, ha rilasciato delle dichirazioni sul tecnico Sven-Goran Eriksson e non solo: le sue parole
Nel giorno del tanto atteso derby di Milano, Giuseppe Pancaro, ex terzino della Lazio e protagonista della storica rimonta sulla Juventus nel 2000, ha parlato per la Gazzetta dello Sport. Pancaro ha paragonato la sua esperienza nella Lazio con quella del Milan di oggi, invitando i rossoneri a non perdere la speranza e a credere ancora nella possibilità di una rimonta incredibile.
«Difficile dire se ci sono analogie con la situazione attuale, ma ricordo che anche quando ci ritrovammo a -9, Eriksson ci disse che bisognava crederci, che era nostro dovere farlo fin quando ci sarebbe stata anche solo una possibilità. La sua mentalità fu decisiva, e noi gli andammo dietro».
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