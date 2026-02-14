Palladino nel pre partita: «Affronteremo una Lazio in salute. Dobbiamo mettercela tutta per…»

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita del match della 25a giornata contro la Lazio di Sarri

GESTIONE E CLASSIFICA – «Beh grazie per i complimenti e ovviamente tanto merito dei ragazzi, di questa società che ha costruito ovviamente una squadra all’altezza delle dei risultati che stiamo avendo».

MENTALITÀ E GRUPPO – «E la cosa più più difficile all’inizio sicuramente è stato l’aspetto emotivo perché comunque quando c’è un cambio da allenatore i primi a essere dispiaciuti sono i ragazzi e abbiamo lavorato tanto sull’aspetto mentale, sull’entusiasmo, sul far ritrovare quelle certezze magari un po’ perse dai ragazzi ed è stato ed è stato un bel lavoro farlo insieme ai ragazzi e perché poi sono arrivati subito i risultati e poi è venuto tutto di conseguenza».

TECNICA E FUTURO – «E quindi insomma l’aspetto tecnico, squadra tanto tecnica con grandi calciatori, calciatori di grande qualità. I principi di gioco di questa squadra erano molto chiari, sono un po’ molto simili a quelli che ho sempre adottato io quindi c’è stato un incastro perfetto e ovviamente abbiamo fatto un bel percorso insieme ma non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo continuare, perché ovviamente c’è una stagione in ballo e adesso è il momento delicato, è il momento più importante della stagione e lo dobbiamo affrontare con grande mentalità».

SCELTE E OBIETTIVO – «Ma io non faccio mai il turnover, non l’ho mai fatto, non mi piace farlo, credo solo di mettere la miglior squadra possibile in campo in questo momento, ho ritenuto opportuno mettere questa formazione perché ho la fortuna di avere 20 calciatori tutti quanti forti, tutti a disposizione, chiunque gioca in questo momento riesce ad esprimersi al 100% e ho messo dentro le caratteristiche credo giuste per questa partita. Poi ovviamente i risultati sono i figli anche di tanti episodi, però l’importante è che i ragazzi sanno cosa devono fare in campo e sanno che si deve andare con la mentalità di provare ovviamente a vincere questa partita che non sarà facile perché abbiamo una Lazio in salute e ovviamente bisogna mettercela tutta per per far risultato».

