Padovan sulla Nazionale: «Giovani? Darei spazio a loro! Le mie sensazioni non sono positive»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva! Tra i temi affrontati anche la Nazionale di Gattuso: le parole

L’attualità in casa azzurra è sempre un tema alquanto interessante che fa discutere addetti a lavori e non. A dire la sua, stavolta, è stato il noto giornalista Giancarlo Padovan, il quale ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di CalcioNews24! Vi riportiamo le dichiarazioni:

Chiudiamo con uno sguardo sulla Nazionale: che scelte faresti nel reparto d’attacco e quali sono le tue sensazioni rispetto alla possibilità di qualificarsi per il Mondiale?

«Le sensazioni sono negative. Penso che passeremo il primo turno a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. In finale tra Galles e Bosnia, pur giocando fuori casa, meglio il Galles, ha meno giocatori di qualità. Per quanto riguarda gli attaccanti, sicuramente Scamacca e lo farei anche giocare. Anche Kean se sta bene anche se non so nemmeno come stia visto che non si sa se giochi stasera contro la Cremonese però se sta bene sicuramente sì. Raspadori è infortunato e comunque non avrebbe risolto i problemi. Poi cercherei di dare spazio ai giovani. Pio Esposito? Sicuramente lo convocherei, farlo giocare non lo so perchè poi con Scamacca poco si abbina secondo me, sono attaccanti abbastanza simili fisicamente. Anche su Retegui non penso ci siano dubbi perchè continua a fare gol. Ecco, la coppia Retegui-Scamacca per me potrebbe essere una buona soluzione. Poi, visto che mancherà Di Lorenzo, penso che Palestra del Cagliari sia non solo da convocare ma anche da far giocare. E avendo visto la scarsa vena di Barella io francamente farei un pensiero a chiamare Pisilli ma anche a schierarlo in campo. Il centrocampo perfetto al momento sarebbe Tonali-Locatelli-Pisilli. Barella, anche se è il più esperto, mi pare un pò sgonfio e serve gente che abbia garra e fiato».

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