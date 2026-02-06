Orsi: «La Lazio sta attraversando un momento sportivamente drammatico! Ora serve…»

Fernando Orsi ha parlato per i colleghi di CagliariNews24 della situazione che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

Fernando Orsi concesso una lunga intervista per CagliariNews24 nel corso della quale si è espresso sul momento della Lazio tra polemiche e un calciomercato deficitario. Le sue parole:

Adesso scendiamo a Roma, in casa Lazio, squadra che conosce molto bene. La formazione biancoceleste sta vivendo una situazione davvero complessa dove le tensioni tra Lotito e i tifosi non accennano a placarsi. Qual è la sua disamina?

«Forse la storia della Lazio ha toccato un momento “drammatico”, sportivamente parlando. Quando c’è uno sciopero così grande dei tifosi, c’è un contenzioso con la proprietà che dura da tanto tempo ma adesso è sfociato veramente in una situazione al limite dell’insostenibile, diciamo che qualcuno si renda conto della questione e prenda una decisione, in un senso o nell’altro. Io sono convinto che la protesta dei tifosi continuerà in questo senso, quindi non si smuoveranno.

Quale sarà il futuro non lo so, so soltanto che una decisione da chi comanda dev’essere presa, ripeto, in un senso o nell’altro: o qualcuno si fa da parte oppure si fa un mercato a luglio che consenta alla squadra di avere opportunità di lottare con le grandi. La storia della Lazio merita così come i tifosi che la seguono allo stadio».

