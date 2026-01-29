Hanno Detto
Oddi: «Non so in che condizioni possa restare Romagnoli. E’ un momento brutto per la Lazio!»
Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato e la situazione generale della squadra di Maurizio Sarri
La situazione in casa Lazio non sembra essere delle migliori alla vigilia della sfida contro il Genoa. A parlare di questo periodo difficile per i biancocelesti è stato Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, che è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:
VIGILIA – «È una vigilia bruttissima, invece di prepararsi ad andare allo stadio si prepara una manifestazione di contestazione. È un momento brutto, pensare anche al fatto che altre tifoserie ridano della Lazio mi fa stare male».
ROMAGNOLI – «Se la Lazio non lo vuole dare via dovrà restare alla Lazio. Come lo risolvi questo problema? Non so in che condizioni possa restare e giocare al massimo».
CALCIOMERCATO – «Questo è un mercato di cessioni, in questo modo non ci guadagna nessuno».
