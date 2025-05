Oddi: «Mi dispiace per Baroni. Sarri? Non ha bisogno di presentazioni. Conosce la Lazio e ha esperienza»

Oddi, l’ex difensore biancoceleste ha detto la sua sul cambio in panchina della Lazio: le sue parole su Baroni e Sarri

La stagione di Serie A è oramai terminata e la Lazio è fuori dalle coppe europee. Ciononostante Lotito è al lavoro per riportare a Roma l’ex tecnico Sarri sul quale si è espresso anche l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue parole:

«Mi dispiace per Baroni, almeno per qualche mese, anzi, per tutto il girone di andata, mi aveva fatto sperare in grandi risultati. Poi è ovvio che quando i risultati non arrivano più qualcosa deve cambiare e la società guarda oltre. Chiaramente sono andate male le gare in casa, bastava poco per e centrare un posto utile per giocare in Europa il prossimo anno. Sarri? Non ha bisogno di presentazioni. Conosce la Lazio, è stato qui, ha esperienza. Il suo ritorno è sicuramente molto più positivo del possibile arrivo di Gattuso, che è stato un grande calciatore ma che sarebbe un esordiente in questo constesto, alla Lazio».