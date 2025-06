Noslin Lazio, il centravanti dei capitolini potrebbe presto cambiare aria: le ultime sull’ex Verona

Noslin Lazio, l’attaccante non ha convinto nella capitale e potrebbe presto fare ritorno da Baroni al Torino! Le ultime

Uno dei giocatori a non aver esattamente performato al 100% nella scorsa stagione di Serie A è stato Tijjani Noslin. Il centravanti ex Verona ed attualmente alla Lazio, è finito nel taccuino del Torino, ora posto sotto alla guida di Marco Baroni come nuovo allenatore,il quale sta cercando di rinforzare la squadra per il suo modulo 4-2-3-1.

Tra i giocatori in considerazione, stando a quanto riportato da Tuttosport, c’è proprio l’attaccante biancoceleste. Dopo una stagione deludente, Noslin potrebbe lasciare la Lazio, che non vuole subire una minusvalenza. Il Torino è interessato a un prestito con diritto di riscatto.