Negro sul ritiro a Formello: «Mi fa strano, sarebbe stata meglio la montagna per staccare un pò...»

Condividi via email

L’ex difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quello che sarà il ritiro estivo della squadra di Maurizio Sarri

Paolo Negro ha parlato ai canali ufficiali del club.

LE PAROLE – Non so ma certo è che mi fa strano. Io sono da montagna per staccare, c’è un clima diverso ma quando la società decide una cosa va seguita. Uno si aggiorna sempre ma se ha un’idea deve continuare con quell’idea, con quel gioco. Sa di essere forte su quel modulo ed è giusto che continui su quel modulo ma avendo però dei giocatori che si sposano bene con quei dettami.