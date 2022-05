Mercato Lazio, prende quota l’idea Mertens come vice Immobile

Mercato Lazio, Dries Mertens potrebbe essere il colpo a sorpresa in attacco per il ruolo di vice Immobile: Sarri primo estimatore

In casa Lazio la pista Mertens comincia a prendere concretamente forma. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il belga, 35 anni compiuti a maggio, sta trattando il rinnovo con il Napoli ma non ha ancora raggiunto un accordo e si sta dunque cominciando a guardare intorno.

La Lazio, con Sarri suo grande estimatore, potrebbe mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da 1.5-2 milioni a stagione. Il belga potrebbe alternarsi con Immobile ma anche giocare con lui in alcuni momenti delle partite. La pista è dunque da monitorare con grande attenzione.