Mercato Lazio, porte girevoli in difesa: possibile cessione per Pellegrini e Tavares

Mercato Lazio, Luca Pellegrini e Nuno Tavares potrebbero lasciare la Capitale nella sessione invernale di calciomercato. Ecco cosa filtra

La Lazio guarda già alla prossima stagione e, mentre il campionato entra nella fase decisiva, iniziano a delinearsi anche le strategie estive. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa biancoceleste si prepara una possibile rivoluzione sulle corsie laterali, con diversi profili in bilico e una sola certezza.

Mercato Lazio, solo Marusic certo della permanenza

In un reparto che negli ultimi anni ha rappresentato una delle certezze della squadra capitolina, l’unico nome destinato con sicurezza a restare è quello di Adam Marusic. Il laterale montenegrino è considerato un punto fermo sia per duttilità tattica sia per affidabilità. Capace di giocare su entrambe le fasce, ha garantito continuità e rendimento anche nei momenti più complessi della stagione.

La sua posizione, a differenza di altri compagni di reparto, non sembra in discussione. La dirigenza lo ritiene un elemento chiave all’interno dello spogliatoio e una pedina funzionale per qualsiasi progetto tecnico futuro.

Mercato Lazio: Lazzari, Tavares e Pellegrini

Diversa la situazione di Manuel Lazzari!. Il suo contratto scade nel 2027, ma già la scorsa estate il giocatore aveva valutato l’interesse del Sassuolo. Un segnale che aveva fatto riflettere sull’effettiva centralità del numero 29 nel progetto tecnico.

Situazione delicata anche per Nuno Tavares e Luca Pellegrini. Il primo era già in uscita nel mercato di gennaio e il suo futuro resta incerto. Le valutazioni tecniche e fisiche sul suo rendimento non hanno sciolto tutti i dubbi.

Per Luca Pellegrini, invece, pesa soprattutto l’ingaggio superiore ai due milioni di euro annui. Una cifra importante per le casse biancocelesti, che da tempo stanno analizzando con attenzione il rapporto tra costi e rendimento.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere la direzione definitiva. L’estate potrebbe aprire un nuovo ciclo sulle fasce della Lazio, con scelte che influenzeranno profondamente la struttura della rosa e l’identità tattica della squadra.